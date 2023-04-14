Месси снова снялся для рекламы Louis Vuitton
Лионель Месси снова стал главным героем рекламной кампании французского модного дома Louis Vuitton.
Форвард ПСЖ снялся в новой рекламе чемоданов модного бренда, сфотографировавшись в аэропорту в черном брючном костюме-двойке и ботинках челси.
#LionelMessi for #LouisVuitton: Horizons Never End. Discover the Maison's new campaign starring football legend #LionelMessi at https://t.co/1QI3P5QfwY#LVHorizon pic.twitter.com/UOFzBLLg1n— Louis Vuitton (@LouisVuitton) April 14, 2023
Также Louis Vuitton выпустил промо-ролик, в котором аргентинец признался, что не знает, каким будет его будущее.
"Я не знаю, что принесет мне будущее. Я люблю фантазировать об этом и думать о том, что может произойти, но я действительно не знаю, каким будет мое будущее.
Оно будет таким, каким и должно. Таким, каким Бог захочет видеть его", – сказал Месси для промо-ролика.
Напомним, что ранее аргентинец вошел в топ-100 саміх влиятельніх людей по версии Time.