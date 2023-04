Месси снова снялся для рекламы Louis Vuitton

#LionelMessi for #LouisVuitton : Horizons Never End. Discover the Maison's new campaign starring football legend #LionelMessi at https://t.co/1QI3P5QfwY #LVHorizon pic.twitter.com/UOFzBLLg1n

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...