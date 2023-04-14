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Месси снова снялся для рекламы Louis Vuitton

Аргентинец снова удивил модным образом.
Сегодня, 18:18
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионель Месси снова стал главным героем рекламной кампании французского модного дома Louis Vuitton.

Форвард ПСЖ снялся в новой рекламе чемоданов модного бренда, сфотографировавшись в аэропорту в черном брючном костюме-двойке и ботинках челси.

Также Louis Vuitton выпустил промо-ролик, в котором аргентинец признался, что не знает, каким будет его будущее.

"Я не знаю, что принесет мне будущее. Я люблю фантазировать об этом и думать о том, что может произойти, но я действительно не знаю, каким будет мое будущее.

Оно будет таким, каким и должно. Таким, каким Бог захочет видеть его", – сказал Месси для промо-ролика.

Напомним, что ранее аргентинец вошел в топ-100 саміх влиятельніх людей по версии Time.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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