Клубы АПЛ отправили скаутов к защитнику Монако

Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Челси отправили скаутов следить за центральным защитником Монако Акселем Дисаси, пишет 90Min.

Дисаси считается одной из восходящих звезд Лиги 1, а также основным центрбеком "монегасков". Также француз выступил за сборную на ЧМ-2022, чем еще раз привлек внимание к своей особе.

Гиганты АПЛ летом планируют перестановки в своей защитной линии, однако пока их интерес к Дисаси не стоит переоценивать.

Сити и Челси готовятся расстаться с рядом своих игроков и побороться за Йошку Гвардиола, в этом случае Дисаси может стать дешевой альтерантивой.

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, выйдет на трансферный рынок за защитником только если клуб покинет Харри Магуайр.

Напомним, что ПСЖ также планирует усилить оборону и подписать экс-защитника Барселоны.