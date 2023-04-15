Штутгарт - Боруссия Дортмунд 3:3: обзор матча и результат игры 15.04.2023
В субботу, 15 апреля, в рамках 28-го тура Бундеслиги Штутгарт принимал Боруссию Дортмунд. Матч завершился вничью со счетом 3:3.
В первом тайме "шмели", как казалось, обеспечили себе победу, забив два гола и оставив соперника в меньшинстве, но все оказалось не так просто.
Во второй половине встречи Штутгарт сумел отыграть два мяча, тем самым сотворил почти невозможное. На это Дортмунд ответил голом Джованни Рейны на 90+3 минуте.
Казалось бы, вот она победа, но Боруссия не была бы собой, не пропустив на последней минуте матча. Силас оказался героем своей команды, подарив команде один балл.
Статистика матча Штутгарт - Боруссия 28-го тура чемпионата Германии
Штутгарт - Боруссия 3:3
Голы: Кулибали, 78, Вагноман, 84, Силас, 90+7 - Аллер, 26, Мален, 33, Рейна, 90+3
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 12 - 15
Удары в створ: 5 - 6
Фолы: 7 - 14
Ожидаемые голы (xG): 1.39 - 2.03