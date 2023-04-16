Реал продлит контракт с одним из лидеров команды

Полузащитник Реала Тони Кроос подпишет новый контракт с мадридским клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира, переговоры о продлении соглашения с 33-летним футболистом находятся на завершающей стадии.

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Действующий договор немецкого хавбека со "сливочными" рассчитан до конца этого сезона. О новых сроках дальнейшего сотрудничества с одним из лидеров мадридской команды пока не сообщается.

Напомним, что Кроос выступает за Реал с 2014 года, завоевав в составе мадридского клуба множество трофеев, включая три титула чемпиона Испании и четыре победы в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне немецкий полузащитник провел за "сливочных" 40 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола и пять результативных передач.