Реал продлит контракт с одним из лидеров команды
Полузащитник Реала Тони Кроос подпишет новый контракт с мадридским клубом.
Как сообщает журналист Николо Скира, переговоры о продлении соглашения с 33-летним футболистом находятся на завершающей стадии.
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Действующий договор немецкого хавбека со "сливочными" рассчитан до конца этого сезона. О новых сроках дальнейшего сотрудничества с одним из лидеров мадридской команды пока не сообщается.
Напомним, что Кроос выступает за Реал с 2014 года, завоевав в составе мадридского клуба множество трофеев, включая три титула чемпиона Испании и четыре победы в Лиге чемпионов.
В нынешнем сезоне немецкий полузащитник провел за "сливочных" 40 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола и пять результативных передач.