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Сассуоло - Ювентус 1:0: обзор и результат матча чемпионата Италии 16.04.2023

Туринцы не могут одержать победу третий матч кряду.
Вчера, 20:53
Сассуоло - Ювентус / Getty Images
Сассуоло - Ювентус / Getty Images

В воскресенье, 16 апреля, в рамках 30-го тура Серии А Сассуоло принимал Ювентус. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил форвард Сассуоло Грегуар Дефрель. Француз отличился на 64-й минуте матча, выйдя на поле лишь в начале второго тайма.

Таким образом, после 30 туров на счету Сассуоло 40 баллов и десятая строчке у таблице чемпионата Италии, а Ювентус идет на седьмом месте, набрав 44 очка.

Статистика матча Сассуоло - Ювентус чемпионата Италии

Сассуоло - Ювентус 1:0         
Гол: Дефрель, 64

Ожидаемые голы (xG): 1.23 - 1.19
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 4 - 3

Сассуоло: Консильи, Толян, Эрлич, Руан (Феррари, 90), Рожерио, Лопес, Фраттези, Матеус Энрике (Харруи, 71), Байрами (Дзортеа, 78), Лорьянте (Сейде, 78), Пинамонти (Дефрель, 46).

Ювентус: Перин, Барбьери (Куадрадо, 57), Данило, Бремер, Гатти, Костич (Кьеза, 66), Паредес (Погба, 83), Рабьо, Фаджоли (Миретти, 66), Милик (Ди Мария, 57), Влахович.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус сассуоло Сериа А

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