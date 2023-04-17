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Украинец Тутеров дебютировал за молодежную команду Сандерленда

Нападающий отыграл за "черных котов" весь матч, но не помог избежать поражения.
Вчера, 22:40
Тимур Тутеров / SAFC Academy
Тимур Тутеров / SAFC Academy

Украинский нападающий Тимур Тутеров, перешедший из Колоса в Сандерленд, провел свой первый матч за молодежную команду английского клуба.

17-летний футболист дебютировал за "черных котов" в понедельник, 17 апреля, в выездном матче Премьер-лиги 2 среди команд U-21 против Вест Бромвича.

Украинский форвард попал в стартовый состав Сандерленда и отыграл весь поединок, но не сумел помочь своей новой команде избежать поражения. "Черные коты" к 52-й минуте уступали в два мяча и смогли отквитать только один гол, проиграв в итоге со счетом 1:2.

Напомним, что Тутеров перешел из Колоса в Сандерленд, подписав с английским клубом контракт до июня 2025 года.

Ранее нападающий выступал за юношеский состав клуба из Ковалевки, забив семь голов в 15 матчах нынешнего молодежного чемпионата Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд

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