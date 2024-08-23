iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сандерленд Русина подписал игрока из чемпионата болот

Вильсон Изидор перешел в аренду в Чемпионшип.
Сегодня, 14:35
Вильсон Изидор / Getty Images
Вильсон Изидор / Getty Images

Сандерленд объявил о трансфере французского нападающего Вильсона Изидора.

23-летний игрок до этого представлял питерский зенит а также локомотив, а к "котам" перешел по арендному соглашению с опцией выкупа.

Отметим, что в Сандерленде также играет Назарий Русин, для которого Изидор будет прямым конкурентом.

За два года в чемпионате террористов француз ни разу не высказался о войне в Украине, что, наверное, и не удивительно.

Ранее также Мудрик наконец рассказал, как правильно произносить его имя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд

Статьи по теме

Клуб второго английского дивизиона подписал новый контракт с украинским полузащитником Клуб второго английского дивизиона подписал новый контракт с украинским полузащитником
Команда Русина получила нового главного тренера Команда Русина получила нового главного тренера
Клуб АПЛ намерен приобрести Беллингема Клуб АПЛ намерен приобрести Беллингема
Украинский форвард отметился голом в ворота молодежки Тоттенхэма Украинский форвард отметился голом в ворота молодежки Тоттенхэма
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Байер стартует в Бундеслиге, начало второго тура в Испании и Франции
просмотров

Последние новости

Украина17:10
Заря объявила о возвращении опытного нападающего
Биатлон17:02
Пидручный выиграл суперспринт на летнем ЧМ-2024 по биатлону, Тищенко - второй
Европа16:40
Кепа снова может оказаться в клубе с украинцем в составе
Бокс16:24
Ортис признался, считает ли свою победу над Богачуком заслуженной
Европа16:05
Слот опроверг слухи о трансфере центрального защитника клуба
Лига конференций15:44
"Нам не может быть стыдно": Полузащитник Кривбасса назвал главную причину поражения от Бетиса
Европа15:42
Гвардиола - о Гюндогане: Все счастливы, что он вернулся
Формула 115:22
Гран-при Нидерландов: Норрис, Ферстаппен и Хэмилтон - лучшие на первой практике
Европа15:15
Звезда Реала выбыл примерно на месяц
Бокс14:52
"Это стоит сделать": Тайсон назвал бой, который может войти в историю
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK