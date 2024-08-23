Сандерленд объявил о трансфере французского нападающего Вильсона Изидора.

23-летний игрок до этого представлял питерский зенит а также локомотив, а к "котам" перешел по арендному соглашению с опцией выкупа.

Отметим, что в Сандерленде также играет Назарий Русин, для которого Изидор будет прямым конкурентом.

За два года в чемпионате террористов француз ни разу не высказался о войне в Украине, что, наверное, и не удивительно.

Ранее также Мудрик наконец рассказал, как правильно произносить его имя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!