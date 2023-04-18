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Бавария не планирует продавать своего полузащитника

Райан Гравенберх не сможет сменить клубную прописку будущим летом.
Сегодня, 20:32
Райан Гравенберх / Getty Images
Райан Гравенберх / Getty Images

Прошлым летом мюнхенская Бавария приобрела у амстердамского Аякса полузащитника Райана Гравенберха, отдав за него 18,5 миллиона евро.

Переезжая в Германию, 20-летний нидерландец рассчитывал на постоянное игровое время. Однако ни при Юлиане Нагельсманне, ни при Томасе Тухеле он не может похвастаться стабильные появлениями на поле.

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В связи с этим повысилась вероятность того, что хавбек может покинуть Мюнхен будущим летом. Главным претендентом на футболиста считается Ливерпуль.

Но, как сообщает Фабрицио Романо, этого не случится. Бавария не планирует расставаться с талантливым игроком, рассчитывая на него в долгосрочной перспективе.

В нынешнем сезоне Райан Гравенберх принял участие в 27 матчах во всех турнирах (711 минут), в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Райан Гравенберх

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