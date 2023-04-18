Брозович и Онана едва не устроили драку на тренировке Интера

Игроки "нерадзурри" решили повторить подвиг своих коллег из Баварии, но ситуацию спасли их одноклубники, успевшие разнять скандалистов.

Не самый приятный эпизод для фанатов Интера случился на тренировке их любимой команды.

Как сообщает Goal, Андре Онана жестко сыграл против Марцело Брозовича, которому не понравилась подобная агрессия со стороны вратаря.

Хорватский полузащитник что-то произнес в адрес Онана, который в свою очередь сразу же обернулся и направился к Брозовичу.

К счастью, конфликт удалось быстро уладить - игроки "нерадзурри" успели разнять Онана и Брозовича до того, как в ход пошли бы кулаки.

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Наппомним, что в среду, 19 апреля, Интер сыграет с лиссабонской Бенфикой в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре команда Симоне Индзаги одержала победу со счетом 2:0.