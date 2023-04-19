Центрбэк Челси: Возможно, матч с Реалом был для меня последним в ЛЧ

Защитник Челси Тьяго Силва прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

По словам бразильца, ответная встреча с Реалом, вероятно, станет для него последней в главном клубном турнире Европы

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"Расстроен, что матч завершился таким образом, ведь у нас было несколько моментов.

Возможно, это моя последняя игра в Лиге чемпионов. Грустно заканчивать таким образом", - заявил центрбэк.

Напомним, что лондонцы занимают одиннадцатое место в АПЛ. От зоны ЛЧ клуб отстает на 17 очков за 7 туров до конца.