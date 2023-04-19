Легендарный вратарь Челси сыграет против Днепра в хоккейном благотворительном матче

Петр Чех встанет в рамку ворот, чтобы принять участие в игре, которая поможет украинскому хоккею.

В среду, 19 апреля, в Белфасте на The SSE Арене состоится хоккейный благотворительный матч.

Звезды Белфаст Джайентс встретятся с херсонским Днепром. Неожиданным звездным участником матча станет легендарный вратарь лондонского Челси Петр Чех, ныне выступающий за Челмсфорд Чифтейнс из Южного дивизиона NIHL 1.

"Я рад, что приму участие в этой игре. Я не сомневаюсь, что на арене в Белфасте будет хорошее настроение и атмосфера", - цитирует Чеха официальный сайт Белфаст Джайентс.

"Это благотворительный матч во имя великого дела, и я всегда рад помочь и поддержать, где это возможно, чтобы помочь изменить жизни других людей. Я надеюсь, что все придут в среду вечером, чтобы насладиться этим событием и поболеть за обе команды".

Could we see Cech wearing teal in the future? 🤔



Special guest netminder Petr Cech is aiming for victory against Dnipro Kherson tonight in Belfast 🏒#BBCIceHockey — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) April 19, 2023

Завершив футбольную карьеру, Чех сменил вид спорта на хоккей, подписав контракт с командой Гилфорд Феникс из NIHL 2 Юго-Западного дивизиона в октябре 2019 года.

Петр Чех был назван лучшим игроком матча в своем дебюте после того, как он отразил два удара в серии буллитов и сделал несколько других важных сейвов по ходу встречи.

Выиграв требл с Гилфорд Феникс в сезоне-2021/22, Чех подписал контракт с командой Челмсфорд Чифтейнс в ноябре 2022 года.

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Все доходы от продажи билетов будут переданы в фонд Украинской хоккейной мечты (благотворительная организация Федерации хоккея Украины).

УХМ хочет собрать за сезон-2022/23 15,6 миллионов долларов, которые будут использованы для поддержки до 7500 молодых игроков, профессионалов, тренеров и сотрудников более 100 клубов и 15 школ по всей Украине.