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Главный тренер ПСЖ выступил с заявлением о своем будущем в клубе

Гальтье не собирает покидать летом команду.
Сегодня, 18:50
Кристоф Гальтье / Getty Images
Кристоф Гальтье / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье заявил, что планирует продолжить работу в клубе в следующем сезоне. 

"Мы с Кампушем работаем над структурой состава на следующий сезон, над изменениями, которые мы хотим внести, чтобы улучшить команду, сделать нашу игру более разнообразной, сбалансированной. Я планирую тренировать ПСЖ в следующем сезоне.

Подводить итоги сезона будут по его окончании. Но мы не должны забывать, что это был уникальный сезон с главным турниром сборных в середине сезона. Нам предстоит проанализировать, что произошло на старте сезона и во второй его части.

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Мы знаем, над чем нам нужно работать, как улучшать состав. Поверьте, многие игроки хотят перейти в ПСЖ", – сказал Гальтье в интервью RMC Sport.

Напомним, парижский клуб вылетел со всех турниров, претендуя лишь на победу в чемпионате Франции, находясь на первой строчке турнирной таблицы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Кристоф Гальтье

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