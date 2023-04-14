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Гальтье опроверг обвинения в расизме

А также тренер подаст иск за клевету.
Сегодня, 15:32
Кристоф Гальтье / Getty Images
Кристоф Гальтье / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье публично опроверг обвинения в расизме.

Напомним, что французского специлиста обвинили в расизме, опубликовав записи разговоров во времена его руководства Ниццей.

Гальтье заявил, что глубоко оскорблен данными обвинениями, ведь он вырос в мультикультурной уважительной среде. Кроме того француз намерен подать в суд против тех, кто публиковал эту клевету.

"Как и многие из вас, я глубоко шокирован высказываниями, которые мне приписывают. Их передали безответственным образом. Это ранит меня до глубины души. Я вырос в мультикультурной среде с уважением к другим, независимо от их происхождения, цвета кожи или религии.

В связи с этим я решил подать в суд на всех, кто порочит мою честь. Я уверен в системе правосудия моей страны. Чтобы позволить представителям правосудия спокойно работать, я не буду давать никаких дальнейших комментариев по этому поводу", - приводит слова Гальтье RMC Sport.

Ранее с проблемой расизма столкнулся защитник Баварии Дайо Упамекано.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Кристоф Гальтье

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