Гальтье опроверг обвинения в расизме

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье публично опроверг обвинения в расизме.

Напомним, что французского специлиста обвинили в расизме, опубликовав записи разговоров во времена его руководства Ниццей.

Гальтье заявил, что глубоко оскорблен данными обвинениями, ведь он вырос в мультикультурной уважительной среде. Кроме того француз намерен подать в суд против тех, кто публиковал эту клевету.

"Как и многие из вас, я глубоко шокирован высказываниями, которые мне приписывают. Их передали безответственным образом. Это ранит меня до глубины души. Я вырос в мультикультурной среде с уважением к другим, независимо от их происхождения, цвета кожи или религии.

В связи с этим я решил подать в суд на всех, кто порочит мою честь. Я уверен в системе правосудия моей страны. Чтобы позволить представителям правосудия спокойно работать, я не буду давать никаких дальнейших комментариев по этому поводу", - приводит слова Гальтье RMC Sport.

Ранее с проблемой расизма столкнулся защитник Баварии Дайо Упамекано.