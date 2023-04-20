Любимый центрбек понтифика: Папе Римскому подарили футболку с автографом защитника Манчестер Юнайтед

Папа Франциск получил пополнение в свою коллекцию в виде футболки "красных дьяволов".

В четверг, 20 апреля, мэр Манчестера Энди Бернэм и религиозные лидеры получили частную аудиенцию у Папы Франциска в Ватикане.

Делегация встретилась, чтобы обсудить изменение климата, но также воспользовалась возможностью подарить Папе Франциску особенный подарок.

Как сообщает Goal, понтифику подарили футболку центрбека Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинеса в рамке с автографом аргентинца.

Pope Francis presented with a Lisandro Martínez shirt 🇦🇷 pic.twitter.com/BQKH6gdPTD — utdreport (@utdreport) April 20, 2023

Папа Франциск давний фанат футбола, при этом родом он из Буэнос-Айреса. Это легко объясняет выбор именно футболки Мартинеса в качестве подарка.

Напомним, что дебютный сезона Лисандро Мартинеса в Манчестер Юнайтед завершился преждевременно из-за перелома плюсневой кости правой стопы, полученного в матче Лиги Европы против Севильи (2:2). Недавно 25-летнему футболисту провели операцию.

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В четверг, 20 апреля, "красные дьяволы" проведут ответную встречу с андалусийцами. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.