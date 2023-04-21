Ван Леувен - о победе над Колосом: Судьи делали сегодня много непонятного

В рамках 22 тура чемпионата Украины Заря победила Колос с минимальным счетом.

Нидерландец Патрик ван Леувен высказался о прошедшем поединке.

Коуч луганского клуба остался недоволен работой арбитра,но доволен победой.

"Мы хорошо начали игру. Понимали, что соперник будет ждать нас на своей половине поля. Они не хотели прессинговать. Надо было играть немного быстрее, чтобы находить свободных игроков в центре поля. Создали несколько моментов. Получили шанс, разыграли стандарт и Владимир Бражко прекрасно выполнил удар. Надеялся, что дальше будет более высокий темп от нас, но этого не произошло.

Очень быстро Снурницын получил вторую желтую карточку. Подготовили замены. Последние минут 35 играли вдесятером.

Команда продемонстрировала свою ментальность. Вгрызались за каждый метр и сантиметр поля, поэтому результат справедлив", - заявил Ван Леувен.

Сейчас Заря занимает вторую позицию в УПЛ, однако, у Днепра-1 на два матча меньше.