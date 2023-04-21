Вишняк - о поражении от Зари: Нам не хватило ресурса, чтобы поддавить за счет силовой борьбы

В рамках 22 тура чемпионата Украины Колос уступил Заре.

Коуч клуба из Ковалевки Ярослав Вишняк поделился мыслями о проигрыше в этом матче. По словам специалиста, его команде не хватило кадрового ресурса.

"Впечатления от игры двоякие - пропущенный мяч со стандарта, конечно, повлиял на игру. Заря играла на контратаках, что они любят делать - у них есть для этого быстрые и техничные игроки. Нам пришлось раскрываться и идти вперед. После удаления мы получили преимущество, но долго не могли закрыть Зарю на ее половине поля. Они даже в меньшинстве создавали моменты. Нам не удалось быстро перестроиться. Если разделять игру на части, то в последней мы могли отыграться, но не сделали это. Хотелось бы большего.

Я выпустил всех атакующих игроков, которые были в заявке. Навалу чтобы сделать нужны два нападающих. Лысенко устал и не мог двигаться - он отдал все на поле. Выпустил Попова... Безбородько травмирован. Исаенко невысокий игрок, Болбат - техничный. За счет кого создавать навалу? Перестроились на игру в два инсайда, положили мяч вниз, хотели разыграть до верного и забить гол. Найти высоких нападающих сложно. Кадровая ситуация не позволила создавать давление на соперника. Не хватило ресурса, чтобы поджать за счет силовой борьбы.

Следующий матч против Шахтера. Какие прогнозы? Будем готовиться к серьезной игре. Мы проверяем свой уровень на фоне Зари. Сможем ли играть на равных с ними? Такие матчи показывают, где нам нужно работать и что усилить. Мы будем мотивированы, играем дома, будем стараться показывать свой футбол и становиться сильнее. У нас Золотов получил четвертую карточку и пропустит игру. Смирный и Безбородько травмированы, Емец восстановился после рецидива, Исаенко только набирает форму. Каждая команда с этим сталкивается. Будем выбирать более сильных игроков", - сказал Вишняк.

Напомним, что Колос находится на 6 месте в УПЛ, имея 30 очков в активе.