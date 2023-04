Зинченко вернулся в стартовый состав Арсенала

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ 🔙 Zinchenko returns 🪄 Vieira in midfield 🌶️ Saka in attack Let’s get back to winning ways, together! pic.twitter.com/VK0bayYcBn

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...