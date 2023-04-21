Зинченко вернулся в стартовый состав Арсенала

Украинец все же поможет своей команде на поле.

В птяницу, 21 апреля, лондонский Арсенал будет принимать дома Саутгемптон в рамках 32-го тура АПЛ.

Несмотря на ранние заявления Микеля Артеты, Александр Зинченко все же появится в стартовом составе "канониров".

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Zinchenko returns

🪄 Vieira in midfield

🌶️ Saka in attack



Let’s get back to winning ways, together! pic.twitter.com/VK0bayYcBn — Arsenal (@Arsenal) April 21, 2023

Ранее предполагалось, что украинец пропустит еще один матч из-за мышечной травмы, главный тренер хотел приберечь Александра, чтобы не рисковать его здоровьем.

Пожалуй, учитывая, чемпионскую гонку, Артета решил выставить максмально боевой состав, чтобы снова не потерять очки.