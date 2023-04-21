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Зинченко вернулся в стартовый состав Арсенала

Украинец все же поможет своей команде на поле.
Вчера, 21:26
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В птяницу, 21 апреля, лондонский Арсенал будет принимать дома Саутгемптон в рамках 32-го тура АПЛ.

Несмотря на ранние заявления Микеля Артеты, Александр Зинченко все же появится в стартовом составе "канониров".

Ранее предполагалось, что украинец пропустит еще один матч из-за мышечной травмы, главный тренер хотел приберечь Александра, чтобы не рисковать его здоровьем.

Пожалуй, учитывая, чемпионскую гонку, Артета решил выставить максмально боевой состав, чтобы снова не потерять очки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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