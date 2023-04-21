Зинченко вернулся в стартовый состав Арсенала
Украинец все же поможет своей команде на поле.
В птяницу, 21 апреля, лондонский Арсенал будет принимать дома Саутгемптон в рамках 32-го тура АПЛ.
Несмотря на ранние заявления Микеля Артеты, Александр Зинченко все же появится в стартовом составе "канониров".
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 21, 2023
🔙 Zinchenko returns
🪄 Vieira in midfield
🌶️ Saka in attack
Let’s get back to winning ways, together! pic.twitter.com/VK0bayYcBn
Ранее предполагалось, что украинец пропустит еще один матч из-за мышечной травмы, главный тренер хотел приберечь Александра, чтобы не рисковать его здоровьем.
Пожалуй, учитывая, чемпионскую гонку, Артета решил выставить максмально боевой состав, чтобы снова не потерять очки.