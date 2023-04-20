Артета высказался о шансах Арсенала на титул

По словам наставника "канониров", ситуация все еще в руках его подопечных.

Арсенал продолжает бороться за первое с 2004 года чемпионство и в следующем туре встретится с Саутгемптоном.

Коуч лондонцев Микель Артета высказался о шансах клуба на титул. По словам испанца, его подопечные продолжают быть хозяевами своей судьбы.

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"К игре с Саугтемптоном будем подходить с большим настроем и большей страстью. Мы играем за что-то невероятное. Клуб очень-очень давно не боролся за эту позицию. Все в наших руках. Мы хотим сделать это", - сказал Артета.

Напомним, что Арсенал имеет на четыре очка больше, чем Манчестер Сити, однако, в то же время у "горожан" на матч меньше и командам предстоит сыграть между собой.