Почеттино согласовывает с Челси потенциальные трансферы

Аргентинец находится в шаге от того, чтобы возглавить лондонский клуб.

Челси обсуждает с экс-тренером Тоттенхэма Маурисио Почеттино детали возможного сотрудничества. Об этом сообщает издание The Independent.

Лондонцы и аргентинский специалист уже обсуждают, когда тренер сможет приступить к работе. Речь идет о возможном сотрудничестве сторон с лета.

Кроме того, переговоры достигли решающих стадий, ввиду чего Челси и Почеттино уже приступили к обсуждению возможных трансферов. Аргентинец хочет получить полный контроль в данной сфере.

Отметим, пока нет никаких гарантий, что именно Маурисио летом возглавит клуб, однако в плане переговоров лондонцы дошли с ним дальше всего, среди прочих кандидатов.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн отклонил предложение Челси.