Почеттино согласовывает с Челси потенциальные трансферы
Аргентинец находится в шаге от того, чтобы возглавить лондонский клуб.
Челси обсуждает с экс-тренером Тоттенхэма Маурисио Почеттино детали возможного сотрудничества. Об этом сообщает издание The Independent.
Лондонцы и аргентинский специалист уже обсуждают, когда тренер сможет приступить к работе. Речь идет о возможном сотрудничестве сторон с лета.
Кроме того, переговоры достигли решающих стадий, ввиду чего Челси и Почеттино уже приступили к обсуждению возможных трансферов. Аргентинец хочет получить полный контроль в данной сфере.
Отметим, пока нет никаких гарантий, что именно Маурисио летом возглавит клуб, однако в плане переговоров лондонцы дошли с ним дальше всего, среди прочих кандидатов.
Ранее сообщалось, что Нагельсманн отклонил предложение Челси.