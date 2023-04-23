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Реал - Сельта 2:0 видео голов и лучших моментов матча 22.04.2023 Ла Лиги

"Бланкос" достаточно буднично обыграли оппонента из середины турнирной таблицы чемпионата Испании.
Сегодня, 07:23
Реал - Сельта / Getty Images
Реал - Сельта / Getty Images

В субботу, 22 апреля, в Мадриде состоялся матч 30-го тура испанской Ла Лиги между Реалом и Сельтой.

Положительный результат для "королевского клуба" оформили голы в исполнении Марко Асенсио и Эдера Милитао. Гости так и не смогли вернуться в игру, нанеся всего два удара в створ ворот Тибо Куртуа за все 90 минут игры.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал Мадрид - Сельта в тридцатом туре Ла Лиги:

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Реал - Сельта 2:0
Голы: Асенсио, 42, Милитао, 48

Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 17 - 12
Удары в створ: 5 - 2
Фолы: 10 - 10
Ожидаемые голы (xG): 1.76 - 0.92

Реал Мадрид: Куртуа - Начо, Рюдигер, Милитао, Камавинга - Себальос (Модрич, 81), Вальверде, Тчуамени - Асенсио (Васкес, 76), Винисиус Жуниор (Родриго, 81), Бензема.

Сельта: Вильяр - Васкес (Фернандо, 78), Нуньес, Тапия, Галан (Сведберг, 73) - Солари (Серви, 46), Де Ла Торре, Бельтран, Вейга (Пасиенсия, 63) -Сеферович (Оскар Родригес, 63), Аспас.

Предупреждения: Себальос, 45+1 - Васкес, 19, Галан, 70.

ИсточникMEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сельта Виго Реал Мадрид Ла Лига

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