Реал - Сельта 2:0 видео голов и лучших моментов матча 22.04.2023 Ла Лиги
В субботу, 22 апреля, в Мадриде состоялся матч 30-го тура испанской Ла Лиги между Реалом и Сельтой.
Положительный результат для "королевского клуба" оформили голы в исполнении Марко Асенсио и Эдера Милитао. Гости так и не смогли вернуться в игру, нанеся всего два удара в створ ворот Тибо Куртуа за все 90 минут игры.
Вашему вниманию видео всех голов матча Реал Мадрид - Сельта в тридцатом туре Ла Лиги:
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Реал - Сельта 2:0
Голы: Асенсио, 42, Милитао, 48
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 17 - 12
Удары в створ: 5 - 2
Фолы: 10 - 10
Ожидаемые голы (xG): 1.76 - 0.92
Реал Мадрид: Куртуа - Начо, Рюдигер, Милитао, Камавинга - Себальос (Модрич, 81), Вальверде, Тчуамени - Асенсио (Васкес, 76), Винисиус Жуниор (Родриго, 81), Бензема.
Сельта: Вильяр - Васкес (Фернандо, 78), Нуньес, Тапия, Галан (Сведберг, 73) - Солари (Серви, 46), Де Ла Торре, Бельтран, Вейга (Пасиенсия, 63) -Сеферович (Оскар Родригес, 63), Аспас.
Предупреждения: Себальос, 45+1 - Васкес, 19, Галан, 70.
Источник: MEGOGO