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Ювентус намерен арендовать одноклубника Мудрика

Калиду Кулибали может вернуться в чемпионат Италии.
Сегодня, 15:26
Калиду Кулибали / Getty Images
Калиду Кулибали / Getty Images

Ювентус намерен усилить линию защиты следующим летом.

Как сообщает издание La Gazzeta Dello Sport, "бьянконери" могут арендовать центрбэка Челси Калиду Кулибали.

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В услугах сенегальца заинтересован лично наставник клуба Массимилиано Аллегри, который давно является поклонником игрока.

Рассматривается вариан аренды без права или обязательства дальнейшего выкупа контракта футболиста. В текущем сезоне защитник провел 31 матч, забив два гола и отдав один ассист

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ювентус

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