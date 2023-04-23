Ювентус намерен арендовать одноклубника Мудрика
Калиду Кулибали может вернуться в чемпионат Италии.
Ювентус намерен усилить линию защиты следующим летом.
Как сообщает издание La Gazzeta Dello Sport, "бьянконери" могут арендовать центрбэка Челси Калиду Кулибали.
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В услугах сенегальца заинтересован лично наставник клуба Массимилиано Аллегри, который давно является поклонником игрока.
Рассматривается вариан аренды без права или обязательства дальнейшего выкупа контракта футболиста. В текущем сезоне защитник провел 31 матч, забив два гола и отдав один ассист