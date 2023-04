Наполи может выиграть третье чемпионство в 33-ю годовщину второго титула

Наполи с минимальным счетом обыграл на выезде туринский Ювентус в рамках 31-го тура итальянской Серии А.

Благодаря данной победе команда Лучано Спаллетти увеличил отрыв от ближайшего преследователя в лице Лацио, который уступил Торино со счетом 0:1, до 17 очков.

Уже в следующем туре "партенопейцы" могут стать чемпионами. Для этого им необходимо обыгрывать Салернитану, а Лацио должен потерять очки в матче с Интером.

Как сообщает аккаунт Серии А в Twitter, Наполи сыграет с Салернитаной 29 апреля. Примечательно, что свой второй и на данный момент последний чемпионский титул неаполитанцы выиграли 33 года назад - 29 апреля 1990 года.

April 29, 1990: Napoli win their second-ever Scudetto.



April 29, 2023: Napoli could win to wrap up their third Scudetto in history (with a little help from Lazio on Sunday).



History beckons 💙 pic.twitter.com/usRIXERKmo