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Наполи может выиграть третье чемпионство в 33-ю годовщину второго титула

Для подобного красивого события должно совпасть сразу несколько факторов.
Сегодня, 11:28
Наполи / Getty Images
Наполи / Getty Images

Наполи с минимальным счетом обыграл на выезде туринский Ювентус в рамках 31-го тура итальянской Серии А.

Благодаря данной победе команда Лучано Спаллетти увеличил отрыв от ближайшего преследователя в лице Лацио, который уступил Торино со счетом 0:1, до 17 очков.

Уже в следующем туре "партенопейцы" могут стать чемпионами. Для этого им необходимо обыгрывать Салернитану, а Лацио должен потерять очки в матче с Интером.

Как сообщает аккаунт Серии А в Twitter, Наполи сыграет с Салернитаной 29 апреля. Примечательно, что свой второй и на данный момент последний чемпионский титул неаполитанцы выиграли 33 года назад - 29 апреля 1990 года.

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Однако Лацио сыграет с Интером 30 апреля, так что фактически Наполи может стать чемпионом на день позже.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Серия А

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