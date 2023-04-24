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Тоттенхэм может назначить бывшего тренера вместо Стеллини

Руководство клуба думает над сменой наставника на остаток сезона.
Сегодня, 14:27
Райан Мэйсон / Getty Images
Райан Мэйсон / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм был унижен на Сент-Джеймс Парк, уступив Ньюкаслу со счетом 1:6. К 21-й минуте "шпоры" умудрились пропустить пять мячей.

Подобное выступление команды не могло пройти мимо руководства клуба, которое готово к определенным перестановкам.

Как сообщает Фабрицио Романо, руководство Тоттенхэма раздумывает над тем, чтобы уволить временного тренера Кристиана Стеллини.

Главным кандидатом на его должность называется экс-игрок и тренер лондонцев Райан Мэйсон, который будет работать с командой до конца нынешнего сезона.

Для 31-летнего англичанина это может быть уже не первый опыт во главе "шпор". Он был временным тренером Тоттенхэма в конце сезона-2020/21, когда был уволен Жозе Моуриньо.

Тогда под его руководством команда провела семь матчей (четыре победы, три поражения), в том числе проигранный финал кубка лиги против Манчестер Сити (0:1).

На данный момент Тоттенхэм занимает пятое место в таблице АПЛ. После 32-х сыгранных туров команда имеет в активе 53 очка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм АПЛ Райан Мэйсон

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