Бернарду Силва: Статистика Холанда – это уровень Месси и Роналду

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва считает, что форвард Эрлинг Холанд уже играет на уровне Лео Месси и Криштиану Роналду.

"Его статистика невероятна, такое количество голов – это уровень Криштиану и Месси. Надеюсь, Эрлинг продолжит в том же духе. Нам до последнего матча сезона нужны его голы.

У него явно такая же ментальность, как у Криштиану. Холанд всегда хочет быть в штрафной, всегда хочет забить. Ему без разницы, одно или два касания он сделал. Когда он касается мяча, то забивает. Это настоящий форвард.

До его перехода мы знали, на что способен Эрлинг, ведь он уже делал это на протяжении нескольких лет – в Норвегии, в Австрии и Германии. Мы следили за ним и играли против него. Никогда не знаешь, какой уровень игрок покажет после перехода. Но то, что Холанд демонстрирует в этом сезоне, – просто невероятно. Мы счастливы, что он с нами. Это действительно особенный игрок, который нам очень помогает. Надеюсь, он станет еще лучше.

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У Эрлинга особая связка с Кевином де Брюйне, который обожает игроков такого типа. Когда мяч у де Брюйне, нужно делать забегание, а Эрлинг очень силен и быстр. Это идеальное сочетание. Они очень хорошо играют, как мы увидели в этом сезоне.

В последние несколько лет у нас случались серии из 20 побед или матчей без поражений. Сейчас мы снова в хорошей форме. Надеемся продолжить в том же духе, потому что хотим взять трофеи. Мы уже были в такой ситуации", – сказал Силва в интервью Arab News.

В текущем сезоне на счету 22-летнего норвежца 32 гола и 5 ассистов в 28 матчах АПЛ.