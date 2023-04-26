Барселона готова избавиться от игрока основы ради подписания Месси

Каталонцы готовы на многое, чтобы вернуть легенду.

Вингер Барселоны Рафинья может летом покинуть клуб. Об этом сообщает издание As.

Руководство каталонцев не оценило высоко игру бразильца, ввиду чего его могут продать. На футболиста претендуют клубы АПЛ, а именно Арсенал, Тоттенхэм и Ньюкасл.

Отметим, вырученные средства будут использованы на то, чтобы зарегистрировать нападающего ПСЖ Лионеля Месси в случае его подписания в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету Рафиньи шесть голов и пять ассистов в 28 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона создаст музей Месси.