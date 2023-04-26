iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона готова избавиться от игрока основы ради подписания Месси

Каталонцы готовы на многое, чтобы вернуть легенду.
Сегодня, 20:55
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Вингер Барселоны Рафинья может летом покинуть клуб. Об этом сообщает издание As.

Руководство каталонцев не оценило высоко игру бразильца, ввиду чего его могут продать. На футболиста претендуют клубы АПЛ, а именно Арсенал, Тоттенхэм и Ньюкасл.

Отметим, вырученные средства будут использованы на то, чтобы зарегистрировать нападающего ПСЖ Лионеля Месси в случае его подписания в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету Рафиньи шесть голов и пять ассистов в 28 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона создаст музей Месси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья Лионель Месси

Статьи по теме

Бернарду Силва: Статистика Холанда – это уровень Месси и Роналду Бернарду Силва: Статистика Холанда – это уровень Месси и Роналду
Барселона из-за плачевного состояния будет включать в контракты новичков необычный пункт Барселона из-за плачевного состояния будет включать в контракты новичков необычный пункт
Барселона создаст музей Месси Барселона создаст музей Месси
Александер-Арнольд установил новый рекорд Ливерпуля по ассистам Александер-Арнольд установил новый рекорд Ливерпуля по ассистам
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан сенсационно проиграл Бреселю
просмотров

Последние новости

Европа22:54
Александер-Арнольд установил новый рекорд Ливерпуля по ассистам
22:50
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан сенсационно проиграл Бреселю
Европа22:36
Атлетико отметил юбилей клуба победой над Мальоркой
Европа22:20
Дибала: Моуринью вошел в историю футбола
Европа и мир21:57
ЧМ-2023 по хоккею, Дивизион ІВ: Сборная Украины обыграла Эстонию
Европа21:56
Бавария хочет усилиться хавбеком Челси
Формула 121:53
Формула 1 увеличила лимит на количество моторов в сезоне-2023
Европа21:27
Мудрик остался в запасе Челси на матч против Брентфорда
Европа21:13
Зинченко выйдет в старте на матч Манчестер Сити - Арсенал
Еврокубки21:10
Прометей уступил Тюрк Телекому в полуфинале Еврокубка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK