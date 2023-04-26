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Дибала: Моуринью вошел в историю футбола

Аргентинец в восторге от своего наставника.
Вчера, 22:20
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Нападающий Ромы Пауло Дибала высказался о работе с главным тренером клуба Жозе Моуринью. 

"Он был бы хорошим шахматистом. До приезда сюда, в Рим, мы дважды разговаривали, и он позвонил мне, когда я еще был в Турине. Он очень хорош, когда говорит и хочет донести мысль.

С ним я испытал особое чувство: в футбольном мире трудно найти кого-то, кто искренне скажет тебе что-то в лицо. С ним у меня прямые и искренние отношения, мы много общаемся. Мы хотим лучшего.

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Он вошел в историю футбола. Он очень искренен, он хорошо готовится к матчам. Почти все, что он говорит, потом происходит на поле. Он очень хорошо понимает футбол, об этом свидетельствует тот факт, что он выигрывал практически во всех командах, которые тренировал.

Зимой прошлого года Моуринью подошел ко мне во время матча Рома – Ювентус и сказал: "Ты феномен?" Правда, это первое, что он вспомнил, когда позвонил мне. Со мной больше никогда не было такого, чтобы тренер другой команды делал что-то подобное во время игры", – сказал Дибала в интервью La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне на счету 29-летнего аргентинца 11 голов и 6 ассистов в 23 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Пауло Дибала Жозе Моуринью

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