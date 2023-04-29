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Соболь - один из лучших игроков Страсбура в матче с Лионом

Украинец не помог своей команде победить, но выглядел неплохо на фоне партнеров.
Сегодня, 00:53
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь

В рамках 32 тура чемпионата Франции Страсбур уступил Лиону

Статистические порталы WhoScored и SofaScore традиционно выставили свои оценки каждому игроку.

SofaScore считает, что украинец Эдуард Соболь был вторым лучшим игроком Страсбура в этом матче с оценкой в 7.5 (больше только у Жана-Ричнера Бельгара - 7.8)

WhoScored был менее благосклонен к защитнику, но тоже поставил ему достойные 6.9 балла. Лучше него среди игроков хозяев только уже упомянутый Бельгар - 7.8 и Сансон - 7.5.

В матче против Лиона Соболь 41 раз коснулся мяча, отдал 16 точных пасов из 20, совершил 2 передачи под удар, один из пяти точных навесов, однажды успешно пошел в дрибблинг, а также выиграл 7 из 7 единоборств, сделал 4 отбора и один вынос мяча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдуард Соболь Страсбур

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