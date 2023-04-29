Яремчук будет тренироваться индивидуально после болезни

Главный тренер Брюгге Рик де Миль сообщил, что украинский нападающий Роман Яремчук тренируется индивидуально после перенесенной болезни.

На прошлой неделе 27-летний форвард из-за проблем со здоровьем не попал в заявку команды на матч с Эйпеном, и на данный момент под большим вопросом находится его участие в ближайшем поединке чемпионата Бельгии против Генка, который состоится 30 апреля.

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"Яремчук был сильно болен. Сейчас он тренируется индивидуально, но у меня есть сомнения, что он успеет подготовиться к матчу вовремя", - приводит слова тренера бельгийского клуба Voetbal Nieuws.

Отметим, что в нынешнем сезоне Яремчук принял участие в 31 матчей в составе Брюгге во всех турнирах, записав на свой счет два гола и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Яремчук может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.