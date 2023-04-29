Моуринью - о ничье с Миланом: Результат несправедлив

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью считает, что его команда должна была побеждать в матче против Милана (1:1).

"Если говорить только об игре, то я скажу, что результат несправедлив по отношению к нам. Только мы способны играть против Милана так, как сыграли, испытывая такие сложности.

Мы не богатая команда, состав у нас не огромный. Каждая потеря – большая проблема, а сегодня мы потеряли нескольких игроков.

Несмотря на все трудности, то, насколько упорно мы бились с Миланом в борьбе за четвертое место, поражает. Только мы на такое способны.

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Конечно, я огорчен, три очка были у нас в руках. Но я в большей степени горд, чем огорчен.

Есть тренеры, которые могут играть так, как хотят. Они могут выбирать между системами, выбирать между игроками, между подходами. А мы строим команду от матча к матчу, ориентируясь на то, кто у нас доступен. Вот почему я не люблю много говорить о тактике. Я предпочитаю говорить, что эти парни великолепны.

Мы все еще претендуем на место в четверке и приложим все усилия. Я очень горжусь командой и считаю, что мы скорее потеряли два очка, чем набрали одно", – сказал Моуринью в интервью DAZN.

Напомним, после 32 туров Рома осталась на пятой строчкой, а Милан идет на четвертой, при этом количество очков одинаковое, разница лишь в забитых и пропущенных мячах.