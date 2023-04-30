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Де Дзерби: Брайтон заслуживает сыграть в еврокубках

По мнению итальянского специалиста, его подопечные делают все, чтобы выполнить главную задачу клуба на сезон.
Сегодня, 14:53
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби считает, что его команда полностью заслуживает того, чтобы финишировать в еврокубковой зоне по итогам сезона-2022/23.

"Чайки" на своем поле уничтожили Вулверхэмптон со счетом 6:0 после того, как они неожиданно уступили Ноттингем Форесту 1:3. Де Дзерби назвал матч против "волков"" лучшим в его тренерской карьере.

"Сегодняшний ответ был фантастическим. Я не сомневаюсь в уровне людей в раздевалке. Это отличный ответ", - цитирует итальянца The Athletic. "Я не удивлен. Я люблю своих игроков, для меня большая честь работать здесь. Я честен, когда говорю так. Уровень игроков фантастический".

"Сегодня была моя лучшая игра в качестве тренера. Теперь нам нужно готовиться к следующей игре в четверг с Манчестер Юнайтед. Я думаю, мы заслуживаем того, чтобы достичь нашей цели - играть в еврокубках".

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На данный момент Брайтон занимает восьмое место в таблице чемпионата Англии. На счету команды Де Дзерби 52 очка после 31 сыгранного тура.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Брайтон Роберто де Дзерби

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