Де Дзерби: Брайтон заслуживает сыграть в еврокубках

По мнению итальянского специалиста, его подопечные делают все, чтобы выполнить главную задачу клуба на сезон.

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби считает, что его команда полностью заслуживает того, чтобы финишировать в еврокубковой зоне по итогам сезона-2022/23.

"Чайки" на своем поле уничтожили Вулверхэмптон со счетом 6:0 после того, как они неожиданно уступили Ноттингем Форесту 1:3. Де Дзерби назвал матч против "волков"" лучшим в его тренерской карьере.

"Сегодняшний ответ был фантастическим. Я не сомневаюсь в уровне людей в раздевалке. Это отличный ответ", - цитирует итальянца The Athletic. "Я не удивлен. Я люблю своих игроков, для меня большая честь работать здесь. Я честен, когда говорю так. Уровень игроков фантастический".

"Сегодня была моя лучшая игра в качестве тренера. Теперь нам нужно готовиться к следующей игре в четверг с Манчестер Юнайтед. Я думаю, мы заслуживаем того, чтобы достичь нашей цели - играть в еврокубках".

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На данный момент Брайтон занимает восьмое место в таблице чемпионата Англии. На счету команды Де Дзерби 52 очка после 31 сыгранного тура.