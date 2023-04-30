ПСЖ намерен летом усилить линию обороны
Парижане рассматривают лишь левоногих центрбеков.
ПСЖ летом хочет приобрести центрального защитника. Об этом сообщает издание L’Equipe.
Советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш хочет, чтобы команда продолжала играть по схеме 3-5-2, поэтому ему необходим левоногий защитник.
Отметим, внимание парижского клуба привлекли Эмерик Ляпорт из Манчестер Сити и Люка Эрнандес из Баварии.
Действующий чемпион Франции готов раскошелиться на нового игрока обороны, так как считает эту позицию "наиболее уязвимой".
Ранее сообщалось, что Мбаппе пытается убедить форварда Айнтрахта перейти в ПСЖ.