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ПСЖ намерен летом усилить линию обороны

Парижане рассматривают лишь левоногих центрбеков.
Сегодня, 20:54
Эмерик Ляпорт / Getty Images
Эмерик Ляпорт / Getty Images

ПСЖ летом хочет приобрести центрального защитника. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш хочет, чтобы команда продолжала играть по схеме 3-5-2, поэтому ему необходим левоногий защитник.

Отметим, внимание парижского клуба привлекли Эмерик Ляпорт из Манчестер Сити и Люка Эрнандес из Баварии.

Действующий чемпион Франции готов раскошелиться на нового игрока обороны, так как считает эту позицию "наиболее уязвимой".

Ранее сообщалось, что Мбаппе пытается убедить форварда Айнтрахта перейти в ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ эмерик ляпорт Люка Эрнандес

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