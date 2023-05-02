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Невилл: Фернандеш - лучший игрок Манчестер Юнайтед, но ему надо меньше жаловаться

Португальцу стоит вести себя спокойнее на поле.
Сегодня, 14:54
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл считает, что хавбек клуба Бруну Фернандеш слишком много жалуется во время матчей.

"Бруну Фернандеш – самый эффективный игрок Манчестер Юнайтед, он лучший игрок команды.

Но я думаю, что все болельщики и, вероятно, все игроки МЮ думают: "Хватит ныть!" Я много жаловался, но не на собственных партнеров прямо на поле!

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Так что это, вероятно, идеальная характеристика Бруну Фернандеша. Он выигрывает матчи, уровень МЮ невероятно падает, когда его нет в составе, – и мы недавно видели это в матче с Севильей.

Это важная победа для Манчестер Юнайтед. Бруну – звезда, его статистика по голам и голевым передачам невероятна для позиции, на которой он играет. Он всегда хочет получить мяч, у него хватает смелости, он все время борется. Но, возможно, одному или двум его товарищам по команде нужно время от времени говорить ему, чтобы он перестал жаловаться, и, вероятно, он примет это к сведению", – сказал Невилл в The Gary Neville Podcast.

В текущем сезоне на счету 28-летнего португальца шесть голов и семь ассистов в 31 матче АПЛ.

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