iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола рассказал о тяжелой жизни тренеров и их работе

По словам Пепа, сегодня ни один тренер не может быть уверен, что завтра он не будет уволен.
Сегодня, 18:59
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Нынешний сезон АПЛ получается аномальным на количество тренерских отставок. С начала кампании в сильнейшей лиге мира успели потерять работу сразу 13(!) специалистов.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, как он видит эту ситуацию со своей точки зрения.

"Футбол завязан на сыгранности и том, как вы строите отношения с персоналом. Футбол это не только тактика. Когда связь хорошая, вы можете продолжать", - цитирует испанца Sky Sports.

"Иногда вы делаете одно и то же, но связь не такая хорошая, и все чувствуют давление. Тренер — не единственный человек, который чувствует давление: директоры и владельцы тоже это чувствуют. Они хотят получить результат из того, что они инвестируют".

"Пара плохих результатов, и вас могут раскритиковать. Люди начинают ожидать увольнения, и сегодня это реальность. Я знаю, что если я не буду хорош, меня могут уволить. Это сказка — думать, что тебе дадут время, один или два сезона, на создание проекта. Другой человек займет ваше место".

Ранее Пеп Гвардиола высказался на тему того, что он планирует делать в будущем и как это связано с Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Де Брюйне вернулся к индивидуальным тренировкам Де Брюйне вернулся к индивидуальным тренировкам
Президент Ла Лиги: Английская Премьер-лига убыточна Президент Ла Лиги: Английская Премьер-лига убыточна
Хави назвал лучшую команду мира на данный момент Хави назвал лучшую команду мира на данный момент
Пилоты Формулы 1 назвали главную причину, по которой Гран-при Азербайджана получился скучным Пилоты Формулы 1 назвали главную причину, по которой Гран-при Азербайджана получился скучным
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Жирона 0:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Севилья - Жирона 0:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Формула 120:12
Пилоты Формулы 1 назвали главную причину, по которой Гран-при Азербайджана получился скучным
Бокс20:08
"Тайсон не был жадным": Отец Фьюри обвинил Усика в нежелании драться с его сыном
Бокс19:41
"Не верьте ни единому слову": Отец Фьюри сделал заявление о потенциальном бое с Руисом
Европа19:34
"Это было фантастически": Анчелотти поддержал звезду НБА, который был недоволен вопросом о провальном сезоне
Европа19:02
Де Брюйне вернулся к индивидуальным тренировкам
Европа18:59
Гвардиола рассказал о тяжелой жизни тренеров и их работе
НБА18:37
Речь Карри, которая вдохновила игроков Уорриорз на победу над Сакраменто
Европа18:25
Модрич отказался стать одноклубником Роналду
Теннис17:57
Джокович сможет выступить на US Open после смены политики США относительно вакцинации
Украина17:48
Блохин награжден орденом Легенда украинского футбола
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK