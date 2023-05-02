Гвардиола рассказал о тяжелой жизни тренеров и их работе

По словам Пепа, сегодня ни один тренер не может быть уверен, что завтра он не будет уволен.

Нынешний сезон АПЛ получается аномальным на количество тренерских отставок. С начала кампании в сильнейшей лиге мира успели потерять работу сразу 13(!) специалистов.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, как он видит эту ситуацию со своей точки зрения.

"Футбол завязан на сыгранности и том, как вы строите отношения с персоналом. Футбол это не только тактика. Когда связь хорошая, вы можете продолжать", - цитирует испанца Sky Sports.

"Иногда вы делаете одно и то же, но связь не такая хорошая, и все чувствуют давление. Тренер — не единственный человек, который чувствует давление: директоры и владельцы тоже это чувствуют. Они хотят получить результат из того, что они инвестируют".

"Пара плохих результатов, и вас могут раскритиковать. Люди начинают ожидать увольнения, и сегодня это реальность. Я знаю, что если я не буду хорош, меня могут уволить. Это сказка — думать, что тебе дадут время, один или два сезона, на создание проекта. Другой человек займет ваше место".

Ранее Пеп Гвардиола высказался на тему того, что он планирует делать в будущем и как это связано с Манчестер Сити.