Малиновский креативно поздравил известных футболистов с двойным праздником
Сегодня, 4 мая, исполнилось 30 хавбеку Марселя и сборной Украины Руслану Малиновскому.
В свой день рождения Руслан решил порадовать и других футболистов, которые также родились в этот день.
Кроме того, 4 мая считаеся Международным днем Звездных войн, May the 4th созвучно с главной фразой киноэпопеи Лукаса "may the force be with you".
Так что Малиновский решил не терять зря время и поздравил Сеска Фабрегаса, Фернандиньо и Раджу Наиннголана с двойным праздником.
Happy birthday, @fernandinho, @cesc4official, @OfficialRadja 🌍— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) May 4, 2023
May the 4th be with us! 💫 pic.twitter.com/iE6gTGhTM9
"С днем рождения Фернандиньо, Сеск и Ражда. Да пребудет с нами сила", - подписал пост футболист и прикрепил к посту персонажа сериала Мандалорец.
Ранее, напомним, супруга Руслана трогательно поздравила футболиста с днем рождения.