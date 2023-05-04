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Малиновский креативно поздравил известных футболистов с двойным праздником

May the 4th be with us.
Сегодня, 16:24
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Сегодня, 4 мая, исполнилось 30 хавбеку Марселя и сборной Украины Руслану Малиновскому.

В свой день рождения Руслан решил порадовать и других футболистов, которые также родились в этот день.

Кроме того, 4 мая считаеся Международным днем Звездных войн, May the 4th созвучно с главной фразой киноэпопеи Лукаса "may the force be with you".

Так что Малиновский решил не терять зря время и поздравил Сеска Фабрегаса, Фернандиньо и Раджу Наиннголана с двойным праздником.

"С днем рождения Фернандиньо, Сеск и Ражда. Да пребудет с нами сила", - подписал пост футболист и прикрепил к посту персонажа сериала Мандалорец.

Ранее, напомним, супруга Руслана трогательно поздравила футболиста с днем рождения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

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