Легенда Арсенала вступился за Месси из-за травли со стороны фанатов ПСЖ

Бывший вингер Арсенала Робер Пирес считает, что нападающему ПСЖ Лионелю Месси стоит летом покинуть клуб.

"Не понимаю травлю Месси в ПСЖ... Он этого не заслуживает. Если я играю, а мне свистят, то это потому, что я не нравлюсь людям.

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Если люди свистят мне вслед, я ухожу. Не знаю, вернулся бы я на его месте в Барселону, но точно не остался бы в ПСЖ", – сказал Пирес в интервью TyC Sports.

Напомним, фанаты призвали покинуть клуб Лионеля Месси, при этом в адрес аргентинца звучали оскорбления, в частности: "Месси - сын шл*хи". Кроме того, они хотят, чтобы из команды ушли Неймар и Марко Верратти.