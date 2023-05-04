iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Цыганков получил оценку выше среднего за матч с Мальоркой

Но из-за хорошего перформанса партнеров Виктор не стал лучшим игроком команды и игрока соответственно.
Вчера, 22:56
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В рамках 33 тура чемпионата Испании Жирона встретилась с Мальоркой.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore выставили игрокам обеих команд оценки за этот поединок.

Читай также: "Наслаждайся": Цыганков трогательно поздравил партнера с покером в матче против Реала

Whoscored оценил игру украинца Виктора Цыганкова в 7.1 балла. Это пятая оценка в Жироне и шестая среди обоих команд.

Sofascore поставил вингеру также 7.1 балл. Цыганков 73 раза коснулся мяча, отдал 39 точных передач из 50, сделал 4 передачи под удар, однажды на дриблинге обыграл соперника при одной попытке, также создал один "большой шанс".

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мальорка Виктор Цыганков Жирона

Статьи по теме

Жирона с Цыганковым обыграла Мальорку Жирона с Цыганковым обыграла Мальорку
Наставник Жироны: Хотим завершить сезон, войдя в историю Наставник Жироны: Хотим завершить сезон, войдя в историю
Виктор Цыганков: статистика-2022/2023 Виктор Цыганков: статистика-2022/2023
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:56
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа00:47
Президент Наполи: Мы хотим побеждать снова, снова и снова
ММА00:44
Тренер Нганну назвал причину ухода бойца из UFC
Европа00:22
ПСЖ может отдать Неймара в аренду
Европа00:06
Брайтон вырвал победу над МЮ в последние секунды матча
Вчера, 23:55
ММА23:55
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа23:38
Наполи стал чемпионом, сыграв вничью с Удинезе
Европа23:33
Месси получил предложение от клуба из Саудовской Аравии
Европа23:19
Реал Сосьедад объявил о продлении контракта с одним из лидеров в стиле Hogwarts Legacy
Европа22:56
Цыганков получил оценку выше среднего за матч с Мальоркой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK