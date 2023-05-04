Цыганков получил оценку выше среднего за матч с Мальоркой

Но из-за хорошего перформанса партнеров Виктор не стал лучшим игроком команды и игрока соответственно.

В рамках 33 тура чемпионата Испании Жирона встретилась с Мальоркой.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore выставили игрокам обеих команд оценки за этот поединок.

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Whoscored оценил игру украинца Виктора Цыганкова в 7.1 балла. Это пятая оценка в Жироне и шестая среди обоих команд.

Sofascore поставил вингеру также 7.1 балл. Цыганков 73 раза коснулся мяча, отдал 39 точных передач из 50, сделал 4 передачи под удар, однажды на дриблинге обыграл соперника при одной попытке, также создал один "большой шанс".