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Ребров может возглавить греческий гранд

Эпопея с последующим местом работы украинского тренера не собирается утихать.
Сегодня, 14:59
Сергей Ребров / alainclub.ae
Сергей Ребров / alainclub.ae

У украинца Сергея Реброва появился еще один вариант продолжения карьеры.

Как сообщает греческое издание Sportdog, в услугах наставника Аль-Айна заинтересован местный Олимпиакос.

Наш специалист не единственный в списке гранда. Также "красно-белые" рассматривают вариант назначения экс-игрока Интера и Милана Эрнана Креспо.

Стоит сказать, что Креспо сейчас возглавляет Аль-Духаиль, с которым дошел до полуфинала Лиги чемпионов АФК и выиграл Кубок Катара.

Напомним, ранее сообщалось, что Ребров продлит контракт с Аль-Айном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос Сергей Ребров Аль-Айн

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