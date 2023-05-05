Ребров может возглавить греческий гранд
Эпопея с последующим местом работы украинского тренера не собирается утихать.
У украинца Сергея Реброва появился еще один вариант продолжения карьеры.
Как сообщает греческое издание Sportdog, в услугах наставника Аль-Айна заинтересован местный Олимпиакос.
Наш специалист не единственный в списке гранда. Также "красно-белые" рассматривают вариант назначения экс-игрока Интера и Милана Эрнана Креспо.
Стоит сказать, что Креспо сейчас возглавляет Аль-Духаиль, с которым дошел до полуфинала Лиги чемпионов АФК и выиграл Кубок Катара.
Напомним, ранее сообщалось, что Ребров продлит контракт с Аль-Айном.