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Вест Хэм установил ценник на Райса на фоне интереса к нему со стороны клубов АПЛ

"Молотобойцы" как могут отбивают желание у конкурентов по чемпионату переманить их лидера.
Вчера, 21:34
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Ожидается, что будущим летом Вест Хэм потребует 100 миллионов фунтов за полузащитника Деклана Райса, сообщает ESPN

По информации источника, "молотобойцы" таким образом пытаются отбить интерес со стороны нескольких команд АПЛ. И хотя лондонцы предпочли бы сохранить Райса, в клубе признают, что ситуация достигает критической точки.

Дело в том, что контракт 24-летнего хавбека истекает летом 2024 года, при этом у Вест Хэма есть опция продления еще на год. Однако сам игрок уже не раз отклонял предложения о продлении контракта.

Этим летом Арсенал заинтересован в приобретении двух центральных полузащитников. Одним из приоритетов "канониров" считается именно Райс.

Челси давно проявляет интерес к Деклану, которого клуб отчислил из академии в возрасте 14 лет, но вероятность такого перехода будет зависеть от нового главного тренера синих" и от того, как быстро команда сможет избавиться от лишних игроков.

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Манчестер Юнайтед потребуются дополнительные средства для покупки англичанина, так как в первую очередь "красные дьяволы" планируют приобрести дорогостоящего нападающего.

Также сообщается об интересе к Райсу со стороны Ньюкасла и Ливерпуля, который переключился на него после отказа от борьбы за Джуда Беллингема.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм АПЛ Деклан Райс

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