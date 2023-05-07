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Манчестер Юнайтед готов переплатить за лидера обороны Наполи

Манкунианцам очень нужно усиление центра обороны.
Сегодня, 16:46
Ким Мин Чжэ / Getty Images
Ким Мин Чжэ / Getty Images

Манчестер Юнайтед готов сильно потратиться, чтобы пригласить к себе защитника Наполи Ким Мин Чжэ, пишет Corriere dello Sport.

Напомним, что корейский футболист стал главной трансферной целью для многих клубов. Ким демонстрирует высокий уровень игры, но что важнее, в его контракте прописаны отступные в 46 млн евро.

Учитывая, большую конкуренцию на защитника, Манчестер Юнайтед готов заплатить гораздо больше, чем требует контракт корейца, чтобы заставить неаполитанцев сесть за стол переговоров.

Хотя пока итальянские СМИ сообщают, что "дяьволы" предлагают лиш на 15 млн больше, однако очевидно, что эта сумма - не предел.

В текущем сезоне Ким Мин Чжэ провел за Наполи 42 матча, забил два гола и отличился двумя результативными передачами.

 

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