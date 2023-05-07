Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 6:0: обзор матча и результат игры 07.05.2023

В воскресенье, 7 мая, в рамках 31-го тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд принимала Вольфсбург. Матч завершился победой хозяев со счетом 6:0.

В первом тайме "шмели" вколотили три забитые мяча, а во второй половине встречи команда вновь повторила свое достижение, установив на табло разгром.

Главным героем встречи стал форвард Боруссии Карим Адейеми. На счету немца два гола и один ассист.

Таким образом, после 31 тура Боруссия занимает вторую строчку с 64 очками, а Вольфсбург идет седьмым, набрав 46 баллов.

Статистика матча Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 31-го тура Бундеслиги

Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 6:0

Голы: Адейеми, 14, 59, Аллер, 28, Мален, 37, Беллингем, 54, 86

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 21 - 10

Удары в створ: 11 - 3

Фолы: 11 - 14

Ожидаемые голы (xG): 4.99 - 1.66