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Капелло: Месси был сильнейшим несколько лет, но Мбаппе сейчас лучше

Итальянский специалист в восторге от игры француза.
Вчера, 22:54
Месси и Мбаппе / Getty Images
Месси и Мбаппе / Getty Images

Экс-тренер Реала Фабио Капелло считает, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе выступает лучше своего одноклубника Лионеля Месси.

"Месси на протяжении многих лет показывал свой уровень, он великолепен. Он был сильнейшим футболистом на протяжении нескольких лет.

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Но на данный момент Мбаппе лучше. Он сильный, быстрый, забивает голы, пусть даже в его игре нет той магии, что есть у Месси", – сказал Капелло в интервью Marca.

Напомним, Мбаппе возглавляет гонку бомбардиров в Лиге 1, забив 24 мяча, в то время как Месси отличился 15 голами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Фабио Капелло Килиан Мбаппе

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