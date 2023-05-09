Гвардиола стал лучшим тренером 21 века по версии авторитетного британского журнала
Пеп опередил сера Алекса Фергюсона и Карло Анчелотти.
Авторитетный британский журнал GOAL составил свой рейтинг десяти лучших тренеров в 21 веке на данный момент.
Лидером списка стал нынешний наставник Ман Сити Пеп Гвардиола. Он опередил таких имменитых колег, как Карло Анчелотти и Алекс Фергюсон.
Среди прочего стоит отметить попадание в список Висенте дель Боске, завершившего карьеру 7 лет назад. В 21 веке он стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы с Испанией.
Топ-10 лучших тренеров 21 века по версии GOAL
- Пеп Гвардиола
- Алекс Фергюсон
- Карло Анчелотти
- Юрген Клопп
- Зинедин Зидан
- Жозе Моуриньо
- Диего Симеоне
- Висенте дель Боске
- Луис Энрике
- Антонио Конте
Напомним, ранее Гвардиола оценил шансы Ман Сити в противостоянии с Реалом.