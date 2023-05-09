Гвардиола стал лучшим тренером 21 века по версии авторитетного британского журнала

Авторитетный британский журнал GOAL составил свой рейтинг десяти лучших тренеров в 21 веке на данный момент.

Лидером списка стал нынешний наставник Ман Сити Пеп Гвардиола. Он опередил таких имменитых колег, как Карло Анчелотти и Алекс Фергюсон.

Среди прочего стоит отметить попадание в список Висенте дель Боске, завершившего карьеру 7 лет назад. В 21 веке он стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы с Испанией.

Топ-10 лучших тренеров 21 века по версии GOAL

Пеп Гвардиола Алекс Фергюсон Карло Анчелотти Юрген Клопп Зинедин Зидан Жозе Моуриньо Диего Симеоне Висенте дель Боске Луис Энрике Антонио Конте

Напомним, ранее Гвардиола оценил шансы Ман Сити в противостоянии с Реалом.