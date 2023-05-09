iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола стал лучшим тренером 21 века по версии авторитетного британского журнала

Пеп опередил сера Алекса Фергюсона и Карло Анчелотти.
Сегодня, 20:29
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Авторитетный британский журнал GOAL составил свой рейтинг десяти лучших тренеров в 21 веке на данный момент.

Лидером списка стал нынешний наставник Ман Сити Пеп Гвардиола. Он опередил таких имменитых колег, как Карло Анчелотти и Алекс Фергюсон.

Среди прочего стоит отметить попадание в список Висенте дель Боске, завершившего карьеру 7 лет назад. В 21 веке он стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы с Испанией.

Топ-10 лучших тренеров 21 века по версии GOAL

  1. Пеп Гвардиола
  2. Алекс Фергюсон
  3. Карло Анчелотти
  4. Юрген Клопп
  5. Зинедин Зидан
  6. Жозе Моуриньо
  7. Диего Симеоне
  8. Висенте дель Боске
  9. Луис Энрике
  10. Антонио Конте

Напомним, ранее Гвардиола оценил шансы Ман Сити в противостоянии с Реалом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти сэр Алекс Фергюсон Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Сложное против простого: Известный карикатурист сравнил подготовку Ман Сити и Реала к очному противостоянию Сложное против простого: Известный карикатурист сравнил подготовку Ман Сити и Реала к очному противостоянию
"Более полноценная команда": Анчелотти сравнил нынешний Манчестер Сити с прошлогодним "Более полноценная команда": Анчелотти сравнил нынешний Манчестер Сити с прошлогодним
Гвардиола - о результативности Холанда: Говорят, дело в молоке, но я 50 голов не забивал Гвардиола - о результативности Холанда: Говорят, дело в молоке, но я 50 голов не забивал
Президент Реала высказался о возможном уходе Анчелотти Президент Реала высказался о возможном уходе Анчелотти
Помочь журналистам

Видео

Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:54
Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн трансляцию матча 09.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов
Европа21:53
Супруга легенды Баварии объявила о рождении ребенка
Европа21:50
Интер готов летом расстаться со своим основным голкипером
Европа21:26
Челси может подписать Мане
Европа21:21
Бавария навяжет Реалу борьбу за хавбека РБ Лейпцига
Теннис20:56
Ангелина Калинина сыграет с представительницей страны-террориста
Европа20:50
Стала известна судьба Бускетса в Барселоне
Европа20:29
Гвардиола стал лучшим тренером 21 века по версии авторитетного британского журнала
20:22
Манчестер Юнайтед готов выложить солидную сумму за форварда Бенфики
Бокс19:55
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK