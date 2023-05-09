Интер готов летом расстаться со своим основным голкипером

Онана может оказаться в АПЛ.

Голкипер Интера Андре Онана может уйти из клуба. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Вратарь попал в шорт-лист Челси и Манчестер Юнайтед, и в миланском клубе об этом знают. Конкретных переговоров пока нет.

Интер потребует минимум 50 млн евро за своего футболиста, подписанного минувшим летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету Онана восемь сухих матчей из 22 игр Серии А.

Ранее сообщалось, что Интер готов продать своего ключевого форварда в Манчестер Юнайтед.