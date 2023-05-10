Хавбек ПСЖ намерен перейти в Ювентус из-за критики фанатов клуба в его адрес

Недавний скандал с участием ультрас ПСЖ не оставил равнодушным некоторых игроков клуба.

Так, например, Марко Вератти недоволен критикой со стороны фанатов в его адрес и уже намерен покинуть клуб.

Как сообщает итальянец Даниэле Лонго, хавбек намерен вернуться на родину и стать игроком туринского Ювентуса.

Футболист готов сменить клубную прописку несмотря на то, что в Париже успел обзавестись бизнесом. При этом руководство клуба не намерено терять актив в лице Марко.

Напомним, что в текущем сезоне полузащитник провел за парижан 34 матча, отличившись одним ассистом.