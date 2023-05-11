iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стали известны отступные Леау по новому контракту с Миланом

Португалец обойдется потенциальным покупателям в крупную сумму.
Сегодня, 17:51
Рафаэл Леау / Getty Images
Рафаэл Леау / Getty Images

Нападающий Милана Рафаэл Леау обновит свою клаусулу в контракте с клубом. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Сумма отступных по новому договору с 23-летним португальцем составит 170 миллионов евро. Соглашение с клубом будет рассчитано до лета 2028 года.

Напомним, действующий контракт Леау с Миланом истекает в июле 2024 года.

В текущем сезоне на счету форварда "россонери" 12 голов и 7 ассистов в 32 матчах Серии А.

Ранее Пиоли высказался о серьезности травмы Леау.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Рафаэл Леау

Статьи по теме

Экс-игрок Ливерпуля: Игра Милана настолько далека от 1/2 финала ЛЧ, что это приводит в ужас Экс-игрок Ливерпуля: Игра Милана настолько далека от 1/2 финала ЛЧ, что это приводит в ужас
Хавбеку Милана потребуется операция на колене, которая завершит его сезон Хавбеку Милана потребуется операция на колене, которая завершит его сезон
Индзаги: Нам все еще нужно приложить огромные усилия, чтобы мечта стала реальностью Индзаги: Нам все еще нужно приложить огромные усилия, чтобы мечта стала реальностью
Милан третий раз за всю историю клуба трижды уступил Интеру в рамках одного сезона Милан третий раз за всю историю клуба трижды уступил Интеру в рамках одного сезона
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа19:39
Экс-игрок Ливерпуля: Игра Милана настолько далека от 1/2 финала ЛЧ, что это приводит в ужас
Европа19:33
Две группы футбольных агентов проиграли суд против ФИФА
Европа и мир19:24
Чемпионат мира по хоккею-2023: расписание и результаты матчей
Киберспорт19:11
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа19:02
Шевченко: Мы боремся за свое выживание, чтобы сберечь свою идентичность, свой язык
НБА19:02
Первая символическая пятерка НБА повторила историческое достижение 1960-х годов
Киберспорт18:55
Blast Paris Major 2023: Grayhound противостоят Liquid
Киберспорт18:46
Blast Paris Major 2023: Monte вышли в стадию легенд
Киберспорт18:40
Monte обыграли Pain и вышли в стадию легенд BLAST Paris Major 2023
Формула 118:38
Формула 1 хочет уменьшить и облегчить болиды во время смены регламента в 2026 году
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK