Стали известны отступные Леау по новому контракту с Миланом
Португалец обойдется потенциальным покупателям в крупную сумму.
Нападающий Милана Рафаэл Леау обновит свою клаусулу в контракте с клубом. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Сумма отступных по новому договору с 23-летним португальцем составит 170 миллионов евро. Соглашение с клубом будет рассчитано до лета 2028 года.
Напомним, действующий контракт Леау с Миланом истекает в июле 2024 года.
В текущем сезоне на счету форварда "россонери" 12 голов и 7 ассистов в 32 матчах Серии А.
Ранее Пиоли высказался о серьезности травмы Леау.