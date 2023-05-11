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Мудрик: Я люблю быть частью Челси и мне нравится, что фанаты любят меня

Украинец рассказал о жизни в лондонском клубе и важности победы в прошлом матче чемпионата Англии.
Вчера, 23:34
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

С момента своего трансфера в лондонский Челси прошлой зимой Михаил Мудрик пятнадцать раз выходил на футбольное поле, в которых организовал две результативные передачи.

Пока он адаптируется к новой обстановке, 22-летний украинец дал небольшое интервью клубной пресс-службе, в которой обсудил несколько тем.

"Очень увлекательно заниматься с множеством хороших тренеров и качественных игроков", - заявил Михаил. "Ты растешь каждый день и это приносит удовольствие. Для меня тут есть много хороших вещей".

"Да, это была очень важная победа (над Борнмутом, 3:1) для всех: для наших фанатов, для нашей команды, для всех, кто нас поддерживает. Очень важно продолжать в том же духе и поддерживать этот уровень, потому что это большой клуб. Мы должны только побеждать".

Источник: Getty Images

Мудрика спросили о том, слышит ли он песню о себе, которую скандируют фанаты "пенсионеров", когда он появляется на поле.

"Могу сказать, что да. Я слышал одну песню обо мне - мне всегда приятно слышать ее. Я всегда благодарен за это. Я люблю быть частью Челси и мне нравится, что фанаты любят меня. Это вызывает у меня много эмоций, большое спасибо". 

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В следующем туре Челси примет в гостях Ноттингем Форест. Матч состоится в субботу, 13 мая. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Михаил Мудрик

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