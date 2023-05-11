"Я хочу остаться": Канте прокомментировал ситуация вокруг его контракта с Челси

Французский хавбек все еще не подписал новое соглашение с "пенсионерами".

В конце нынешнего сезона завершится действие контракта Н'Голо Канте с лондонским Челси.

Стороны уже длительное время ведут переговоры о новом соглашении, но все никак ее не оформят. Сам футболист признался, что хочет продолжить карьеру на Стэмфорд Бридж.

"Конечно, я хочу быть частью будущего Челси. Это захватывающий проект. К сожалению, этот сезон не был на уровне Челси, но мы хотим идти по пути успеха. Посмотрим, где я буду, но я надеюсь, что здесь", - цитирует футболиста Фабрицио Романо.

Напомним, что Канте стал игроком Челси летом 2016 года, перейдя из Лестера за 35,8 миллиона евро. За семь лет в лондонском клубе 32-летний француз по одному разу выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Лигу Европы и кубок Англии.

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В нынешнем сезоне Н'Голо Канте принял участие всего в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.