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Челси может подписать Мане

Возможно, сенегалец станет конкурентом для Михаила Мудрика.
Вчера, 21:26
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Челси намерен еще более усилить атакующую линию в предстоящее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Football Insider, лондонцы рассматривает возможность подписания Садио Мане.

Бавария, за которую сейчас играет сенегалец, достаточно легко готова отпустить футболиста. Также отмечается, что с Мане очень хочет поработать потенциальный тренер клуба Маурисио Почеттино.

Читай также: Почеттино определился с первым трансфером в Челси

В текущем сезоне на счету игрока группы атаки 35 игр во всех турнирах за мюнхенцев, где он отметился 12 голами и 5 результативными передачами.

Стоит сказать, что большую часть карьеры Мане отыграл на позиции левого вингера, что делает его потенциальным конкурентом Михаила Мудрика, однако, также он может играть и в центре нападения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Садио Мане

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