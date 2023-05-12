Будущее Лукаку в Челси будет зависеть от нового тренера
Бельгиец пока не знает, где продолжит карьеру.
Будущее форварда Интера Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат Челси, решится лишь после назначения нового тренера в стан "синих". Об этом сообщает издание ESPN.
Сам футболист хотел бы остаться в Италии, но для этого нужно договориться о трансфере, однако перед этим бельгиец должен вернуться в Челси. В стане лондонцев он должен обсудить узнать, есть ли у него будущее под руководством нового тренера.
Предположительно, возглавит "синих" Маурисио Почеттино, который ранее работал в Тоттенхэме и ПСЖ.
В текущем сезоне на счету 29-летнего бельгийца шесть голов и пять ассистов в 21 матче Серии А.
Ранее сообщалось, что Челси может подписать Мане.