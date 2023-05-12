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Будущее Лукаку в Челси будет зависеть от нового тренера

Бельгиец пока не знает, где продолжит карьеру.
Сегодня, 16:19
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Будущее форварда Интера Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат Челси, решится лишь после назначения нового тренера в стан "синих". Об этом сообщает издание ESPN.

Сам футболист хотел бы остаться в Италии, но для этого нужно договориться о трансфере, однако перед этим бельгиец должен вернуться в Челси. В стане лондонцев он должен обсудить узнать, есть ли у него будущее под руководством нового тренера.

Предположительно, возглавит "синих" Маурисио Почеттино, который ранее работал в Тоттенхэме и ПСЖ.

В текущем сезоне на счету 29-летнего бельгийца шесть голов и пять ассистов в 21 матче Серии А.

Ранее сообщалось, что Челси может подписать Мане.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Ромелу Лукаку

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