Варан готов сыграть в ближайшем матче Манчестер Юнайтед, Рэшфорд под вопросом

Один игрок покинул лазарет, второй его пополнил.

Центрбек Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан восстановился после травмы и готов принять участие в следующем матче, сообщает Daily Mail.

Варан травмировался по ходу первой игры 1/4 финала Лиги Европы против Севильи (2:2) и с того момента пропустил семь матчей.

Однако параллельно с этим Не в лучшем состоянии находится Маркус Рэшфорд, который, с высокой долей вероятности, посетит лазарет "красных дьяволов".

"Рафа Варан вернулся, а Рэшфорд под вопросом. У него проблема с ногой. Его участие в завтрашнем матче под большим вопросом. Но я счастлив, что Рафа вернулся", - заявил тен Хаг во время пресс-конференции.

"У него есть опыт и он знает, как побеждать. Он будет вести за собой к победе, он будет направлять нас. Но, как я уже сказал, Рэшфорд вряд ли сыграет".

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В следующем туре Манчестер Юнайтед будет принимать в гостях Вулверхэмптон. Матч состоится в субботу, 13 мая. Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.